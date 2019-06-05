ПМЭФ-2019: Чувашия — в числе регионов-лидеров по внедрению новой модели обращения с ТКО

5 июня программа Главы Чувашии Михаила Игнатьева на XXIII Петербургском международном экономическом форуме началась с участия в деловой сессии под названием «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами».

В работе пленарного заседания принял участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, Председатель совета директоров SUEZ Жерар Местралле, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, а также представители федеральных органов власти, губернаторы и эксперты отрасли.

Обсуждались вопросы перехода к новой модели регулирования рынка обращения с отходами, а также задачи, стоящие перед региональными и муниципальными властями.

Выступая в ходе дискуссии, Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал о ходе реализации в республике «мусорной» реформы. Как заметила модератор сессии, главный редактор телеканала «Живая планета» Мария Моргун, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике начала действовать еще с 1 октября 2018 года, тогда как все субъекты Российской Федерации должны были перейти на новую систему не позднее 1 января 2019 года. Она также обратила внимание, что тариф за вывоз мусора в республике является одним из самых низких по стране.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашская Республика приступила к реформе уже подготовленной. В частности, на момент старта реформы в Чувашии уже работал полигон ТБО с мусоросортировочным комплексом. Кроме того, была решена другая важная проблема – рекультивирована крупнейшая свалка в городе Чебоксары.

По словам Главы Чувашии, в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» продолжатся работы по рекультивации еще четырех закрытых свалок. Кроме того, в 4-х муниципальных образованиях будут построены дополнительные мусороперегрузочные станции.

Руководитель республики рассказал, что в Чувашии на полигонах ведется весовой учет ТКО не только в кубических метрах, но и в тоннах, что позволяет контролировать объемы ввозимого мусора и пресекать использование «серых схем» недобросовестными перевозчиками.

С 1 января 2019 г. плата за вывоз ТКО в Чувашии составляет 75,7 руб. на одного человека в месяц. При этом для жителей сельской местности тариф снижен на 20% и составляет 60,71 руб.

В целях оказания адресной поддержки гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, предоставляется субсидия, в том числе на оплату вывоза ТКО. В республике почти каждая третья семья пользуется данным видом поддержки.

«В нашей республике 65% площадок для сбора ТКО, включая города, благоустроены, 35% – не благоустроены. Мы выделили из бюджета республики на их обустройство около 200 млн рублей. До 1 июля места накопления мусора должны быть оборудованы. Мы будем выполнение строго отслеживать», – заключил Михаил Игнатьев.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин назвал Чувашию в числе лидеров по внедрению новой модели обращения с ТКО.

«У нас есть регионы-лидеры. Это Чувашия, Татарстан, Московская область. До 2024 года у всех есть четкие целевые показатели. У нас есть денежные средства из федерального бюджета. С уверенностью могу сказать, что 99% показателей мы выполним», – сказал Дмитрий Кобылкин журналистам, отметив, что есть отстающие регионы, еще не приступившие к проведению данной реформы.