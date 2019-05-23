Хозяин собак, покусавших троих пенсионеров, приговорен к 11 месяцам ограничения свободы

17 февраля две овчарки — кавказская и среднеазиатская, сторожившие имущество в крестьянско-фермерском хозяйстве 38-летнего жителя деревни Первые Вурманкасы Цивильского района, сорвались с привязи и покинули территорию хозяйства. Свободно разгуливая по деревне без намордников, они напали на троих пожилых сельчан и покусали их. Двоим мужчинам 60-ти и 70-ти лет был причинен вред здоровью легкой и средней тяжести, а 76-летняя женщина скончалась на месте.

Следственным комитетом собраны достаточные доказательства для вынесения обвинительного приговора главе фермерского хозяйства. Так, было доказано, что он знал о том, что собаки уже неоднократно сбегали и свободно передвигались по деревне, однако не предпринял никаких мер. Привязные цепи были изношены, намордники отсутствовали, а на конуре образовался снежный сугроб, с которого собаки могли перепрыгнуть через забор.

Мужчина признан виновным по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил ему наказание в виде 11 месяцев ограничения свободы.