30 марта начнется прием заявок в детские лагеря

С 30 марта в Чувашии начнется заявочная кампания по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря.

Сбор, учет и обработка заявок, как и прежде, будет проводиться через единую автоматизированную систему. Сама кампания пройдет в 4 этапа. Первыми начнут работу социальные центры — с конца марта там начнут распределять путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 6 апреля будут принимать заявления от родителей (иных законных представителей) учеников в Новочебоксарске, Канаше и Канашском районе. 13 апреля заявочная кампания стартует в Чебоксарах, а 20 апреля — во всех остальных городах и районах. Везде прием заявок будет проходить в школе, где учится ребенок.

Цена путевок на этот год была определена на состоявшемся в среду заседании Кабмина республики, сообщают в Минобразования Чувашии. Средняя стоимость путевки в загородные лагеря со сроком пребывания 21 день нынче составит 14962 рубля. Детский отдых в лагере-санатории оценен в 935 рублей в сутки, поездка на профильную смену на базе загородных лагерей — в 784 рубля в сутки. Всего этим летом, кстати, таких профильных смен будет 16. Родители, напомним, оплачивают не всю сумму, их взнос — от 5 до 50% средней стоимости путевки. Самый маленький процент — 5 — для школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, а самый большой — 50 — для детей из тех семей, где среднедушевой доход превышает 200% величины прожиточного минимума.