В Сочи стартовал финальный этап конкурса «Лидеры России»

Вчера в Сочи начался финальный этап конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов — самого масштабного кадрового проекта страны.

Мы уже сообщали, что осенью прошлого года заявки на участие в этом конкурсе подали более 227 тысяч управленцев со всей страны («Карьерный лифт с социальной нагрузкой», «СЧ» от 7 февраля 2019 г). Через «сито» дистанционных и очных испытаний прошли 300 человек из 60 регионов, в том числе один участник — из Чувашии. И теперь все они принимают участие в финальных состязаниях, которые продлятся с 13 по 17 марта.

Первый день основной программы можно назвать разминочным. Конкурсанты провели открытые уроки в школах Сочи, после чего приняли участие в коллективной социальной акции на свежем воздухе. Официальная церемония открытия состоится сегодня, 14 марта, затем финалистов ждут мастер-классы наставников — успешных и эффективных руководителей из сферы госуправления и частного бизнеса.

Завтра и послезавтра участники состязаний будут решать различные управленческие кейсы — предлагать свои варианты выхода из реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций, запланирована также панельная дискуссия с участием членов клуба лидеров «Эльбрус».

17 марта — заключительный день финала, он начнется с экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После чего состоится подведение итогов и торжественная церемония объявления победителей.

Справка «СЧ» Среди финалистов

87% — мужчины,

13% — женщины.

44% участников финала еще не достигли 35 лет,

55% — в возрасте от 35 до 50 лет,

1% — старше 50 лет.

Фото лидерыроссии.рф: Провести урок в школе для настоящего лидера не проблема.