«Лайк» за Анжелику

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы февраля, сообщает пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики.

Конкурс проходит в форме голосования на страничках ассоциации в социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram (#EuropeanAthletics). Поддержать нашу спортсменку может каждый, кто имеет там свои аккаунты.

Этот сезон для Анжелики Сидоровой, представляющей параллельным зачетом Москву и Чувашию, выдался очень удачным: 27-летняя прыгунья выиграла пять турниров, а в начале марта стала победительницей чемпионата Европы в помещении, который проходил в шотландском Глазго. Помимо землячки, на звание лучшей легкоатлетки февраля претендуют еще четыре спортсменки: бегуньи из Голландии Сифан Хассан, Германии Констанце Клостерхальфен, Великобритании Лора Мьюр и Польши Ева Свобода. Полячка, к слову, пока с большим отрывом лидирует по количеству «лайков» во всех соцсетях.

Лучшего легкоатлета месяца определяют и среди мужчин. В февральском списке претендентов россиян, правда, нет. На это звание претендуют норвежский бегун Якоб Ингебригтсен, польский прыгун с шестом Пётр Лисек, бегуны из Испании Орландо Ортега, Великобритании Рис Прескод и Швейцарии Жюльен Вандерс.

Переломить ситуацию в женском голосовании и поддержать своим «лайком» Анжелику Сидорову еще можно успеть. Голосование завершается сегодня, 14 марта, ровно в полночь.