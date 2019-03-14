Из 865 чувашских волонтеров на мировой чемпионат WorldSkills отберут 50

Конкурс — как в престижном вузе!

В республике завершился отбор кандидатов в волонтеры на 45-й мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills (Молодые профессионалы), который пройдет в Казани с 22 по 27 августа этого года. Заявки добровольцев в Чувашии рассмотрели в Ресурсном центре подготовки волонтеров к чемпионату на базе Центра молодежных инициатив. Это один из 15 российских ресурсных центров по подготовке добровольцев к соревнованиям.

Как сообщают в республиканском Министерстве образования и молодежной политики, всего в Ресурсный центр в Чувашии поступило 865 заявок от желающих стать частью мирового события. Анкеты отправляли не только кандидаты из Чувашии, но и из других регионов Приволжского федерального округа: Марий Эл, Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Затем с ними проводили собеседование рекрутеры центра.

Подавляющее большинство кандидатов в волонтеры — студенты, которые хотят получить во время проведения чемпионата новый опыт и завести знакомства с такими же молодыми людьми со всех уголков мира. Многие из них свободно владеют английским языком и хорошо осведомлены о цели и миссии мирового чемпионата.

Большой опыт получили и сами рекрутеры Ресурсного центра. Они проверили себя на стрессоустойчивость и коммуникабельность. Правда, не всегда все было гладко.

«Пришлось пообщаться с разными людьми. У каждого человека свой характер, темперамент, манеры поведения. Кому-то приходилось задавать много вопросов, кого-то деликатно останавливать и направлять разговор в нужное русло. Сами эмоционально уставали. Но это все мелочи по сравнению с тем опытом, который мы получили. Нас всего пять рекрутеров! И я считаю, что мы отлично справились!» — поделилась Екатерина Алексеева. На следующей неделе, кстати, они уже отправляются на учебу по подготовке тренеров для обучения волонтеров.

Из 865 претендентов в Казань поедут не больше 50 человек, отобранных в Чувашии. Именно такую квоту (25 волонтеров и 25 резервистов) получил местный Ресурсный центр. Всем им также предстоит пройти обучение, прежде чем стать волонтерами чемпионата.

Добавим, на чемпионате WorldSkills в Казани ожидается около 1,5 тысячи молодых представителей рабочих профессий из 70 стран. Ребята будут соревноваться в 50 компетенциях: информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, творчество, дизайн и многих других. Оценивать мастерство участников чемпионата будут более тысячи экспертов.

Фото worldskills2019.com: Для проведения мирового чемпионата в Казани привлекут около 2,5 тысячи волонтеров. Они будут помогать на 93 различных позициях: от организации питания участников до работы на соревновательных площадках.