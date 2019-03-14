Актер Виктор Логинов встретился с юными чебоксарцами

«Закрывая глаза, видел рукоплещущий зал…»

В один из первых весенних дней в Чебоксары прибыл российский актер и телеведущий Виктор Логинов, известный многим по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Несмотря на ночной сон продолжительностью три часа и предстоящий вечерний спектакль, он заглянул в столичную Академию искусств?— пообщаться с ребятами, обучающимися на отделении журналистики и телевидения. А до общей встречи успел даже дать телеинтервью Саше Васильеву и Ксюше Серовой из медиацентра «Куча Мала» того же отделения.

Воспитанники Академии искусств оказались подкованными: вопросы задавали вдумчивые, а прежде называли свои имя, фамилию. «Мечтали ли вы когда-либо сниматься в кино?», «Считали ли когда-либо количество ролей?», «Какой ваш девиз?»… — часть вопросов была стандартной. И все же ответы на них послушать было интересно. Как оказалось, в Кемерово Виктор Логинов и думать не мог об актерской карьере, «это было чем-то запредельным».

Помог стать актером ему случай. В родном Кемерово открывалась гимназия, куда будущий артист с другом отправились поступать в юридический класс. Рядом с заветным кабинетом оказался кабинет театрально-литературного класса, список учеников, состоявший почти сплошь из девчонок, заставил мальчишек изменить свое решение… Когда Виктор Логинов окончил школу, тут же поступил работать актером девятого разряда. И хотя потом (семью-то кормить надо!) он менял занятия — трудился шахтером, ди-джеем и режиссером, издавал с трудными подростками газету, в конце концов судьба вернула его на актерскую стезю. Позже были разные роли и страны (их «немного» — Китай, Испания, Франция, Великобритания, Америка, Чехия, Украина, Беларусь, Казахстан…), были и испытания на прочность. Так, однажды Логинова настиг приступ мочекаменной болезни, в другой раз он подвернул на сцене ногу. Но шоу должно продолжаться, и спектакли актер довел до конца.

КСТАТИ Виктор Логинов — не единственный почетный гость детской Академии искусств. Музыканты и художники, актеры и дизайнеры из России и из-за рубежа приезжают к ребятам в рамках празднования 550-летия Чебоксар. В проекте школы «Делюсь вдохновением!» уже поучаствовали оперные певцы Россана Потенца и?Фабио Андреотти, скрипачка Франсуаза Нуаро, члены Союза художников Чувашии Николай Федоров и Виктор Бритвин, российский актер Егор Сальников…

«Как выбрать профессию?» — поинтересовались у гостя. В СССР предпрофессиональная подготовка позволяла молодым людям хотя бы примерно представлять направление будущей работы, просветил ребят Логинов, а сейчас выход один — опираться на опыт соседей, родителей… У современных мальчиков и девочек есть все, но нет особых стремлений, именно поэтому им сложно выбрать профессию.

Семья и любимое дело так и прошли красной нитью во всем разговоре актера с воспитанниками академии, настолько искренне и с любовью откликался Логинов на каждую из этих двух тем. Вот и на вопрос об увлечениях он ответил: «Мое хобби — семья», объясняя, что, кроме родных и работы, времени больше ни на что не хватает. «Наверное, гитару можно выкинуть, да и мотоцикл уже покрылся пылью — с момента его покупки за два года я не поставил на него даже аккумулятор. Но вот вырастут дети…»

Об актерстве ребята спрашивали иногда совершенно неожиданное. Например, случалось ли снять эпизод с первого дубля («да, и эти первые эмоции — самые ценные»), хотелось ли когда-нибудь все бросить и долго ли приходится гримировать татуировки перед съемками? Гость признался юным журналистам, что, увидев интересное объявление, порой хочется уехать — в моряки дальнего плавания или в лесорубы. Но «от себя никогда не убежишь», и потому даже в шахте, закрывая глаза, он видел рукоплещущий зал. А татуировки гримировать приходится недолго, минут пятнадцать.

Оставаясь на одной волне с ребятами, артист терпеливо отвечал на самые, казалось бы, дурацкие вопросы, много шутил и по-доброму их наставлял. Например, говоря о главных качествах актера, он подчеркнул, что они такие же, как и у представителя любой другой профессии. Главное — быть хорошим человеком. Ну а отвечая на вопрос о количестве данных им интервью, назвал «точную» цифру — 18 тыс. 364 и еще восемьдесят одно.

«Научитесь спокойно, не раздражаясь, смотреть на себя в зеркало», — дал Логинов ребятам первый совет по актерскому мастерству. И напоследок пожелал не сворачивать с выбранного пути. Как та лягушка, которая, взбив лапками молоко, все-таки не утонула, а выбралась из западни.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СЧ»

— Виктор, вы рассказали, что прошлой ночью спали всего три часа. Что заставляет вас при таком плотном графике соглашаться на встречи с детьми?

— Честно? Я поначалу согласился, не подумав. И?когда вчера утром проснулся в Краснодаре, сел в?машину и поехал в Новороссийск, отыграл спектакль и вернулся в Краснодар, оттуда прилетел в Москву, то во время пересадки понял: «Елки-палки, мне еще с детьми встречаться!» Но ребятам-то я обещал! Тем более что и своих детей так воспитываю: если пообещал — сделай!

— Судя по всему, у вас к детям особое отношение…

— Я считаю, что вклад в развитие детского творчества, детской профориентации — это вклад в долгосрочный доход, он необходим на государственном уровне. Сегодня этим мало кто занимается, ведь в краткосрочном периоде это неприбыльное дело. Поэтому везде, где только можно, я стараюсь донести: «Занимайтесь детьми! Если в нашем государстве ими не будут заниматься, ими займется другое государство, например, посредством дурацких мультфильмов».

— Читаете ли вы газеты?

— Это немного уходящая эпоха, бумажной прессы, но я люблю ее держать в руках. Не могу до сих пор читать электронные книги, хотя в телефоне куча скачанных произведений, одно из последних — «Дао физики», про взаимосвязь физики и восточных цивилизаций. Из прессы читаю в основном журналы на мужскую тематику, такие как «Esquire».

Фото Максима Васильева