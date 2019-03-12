Спортсменки из Чувашии завоевали медали на первенстве Европы по спортивной борьбе

Спортсменки из Чувашии Мария Кузнецова и Евгения Захарченко успешно выступили на прошедшем в Сербии первенстве Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Обе девушки, вошедшие в состав сборной команды России, — студентки Чебоксарского училища олимпийского резерва, сообщают в Минспорта республики. Победив в финальном поединке соперницу из Румынии, Мария во второй раз завоевала титул победительницы первенства Европы. Другая наша спортсменка заняла второе место — в борьбе за «золото» Евгения уступила представительнице Беларуси.