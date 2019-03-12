Бюджету посвящают стихи

Изложить понятным языком, что такое бюджет и как он формируется, Минфин Чувашии предложил жителям республики в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан.

По словам заместителя министра финансов Чувашии Галины Павловой, цель открытого публичного конкурса — выявление и распространение лучшей практики формирования бюджета в формате, который был бы понятен и доступен гражданам.

Работы на конкурс принимаются как от физических, так и от юридических лиц, сообщают в министерстве. Так, на выбор граждан предлагаются направления «Бюджет в вопросах и ответах», «Бюджетный квест», можно также посвятить бюджету стихи, снять о нем видеоролик или рассказать в социальных сетях и так далее.

Подробнее о номинациях для организаций можно узнать на сайте Минфина Чувашии.

Традиционно конкурс пройдет в два этапа — отборочный и финальный, по итогам последнего определят авторов лучших работ, им вручат ценные призы. Общий призовой фонд конкурса — 50 тысяч рублей, его поровну разделят между победителями. А их проекты, к слову, смогут участвовать в таком же конкурсе, только уже на уровне страны.