Максимальная сумма покупок без ввода ПИН-кода увеличится до 3000 рублей

Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без пин-кода.
Международная платежная система Visa разрешит с середины апреля совершать покупки на сумму до 3 тысяч рублей без пин-кода. Напомним, сейчас пин-код не требуется для покупок до 1 тысячи рублей..
Крупнейшие банки уже получили от Visa письма с предупреждением об изменениях. По мнению некоторых представителей банковской сферы, это повысит комфорт платежей.
В то же время в «Лаборатории Касперского» предупреждают и о повышении риска мошеннических действий с картами.
В 2018 году Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу платежей, совершаемых с помощью бесконтактных карт и смартфонов.
"Российская газета"