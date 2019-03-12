Максимальная сумма покупок без ввода ПИН-кода увеличится до 3000 рублей

Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без пин-кода.

Международная платежная система Visa разрешит с середины апреля совершать покупки на сумму до 3 тысяч рублей без пин-кода. Напомним, сейчас пин-код не требуется для покупок до 1 тысячи рублей..

Крупнейшие банки уже получили от Visa письма с предупреждением об изменениях. По мнению некоторых представителей банковской сферы, это повысит комфорт платежей.

В то же время в «Лаборатории Касперского» предупреждают и о повышении риска мошеннических действий с картами.

В 2018 году Россия вошла в тройку стран-лидеров по числу платежей, совершаемых с помощью бесконтактных карт и смартфонов.

"Российская газета"