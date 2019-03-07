По следам путешествия из Чувашии в град-Владимир

Банк как целая экосистема

С древней Русью в городе Владимире соприкасаешься, едва выйдя из одноименной гостиницы. В десятке метров – Рождественский монастырь, где в 1263 году был погребен Александр Невский. Выше, по улице Б. Московской, стоят Золотые ворота, возведенные в 1164 году. Увидеть все эти и прочие исторические красоты недавно посчастливилось журналистам из 9 регионов, входящих в зону обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка, в рамках пресс-тура. В древнем городе прошла традиционная ежегодная пресс-конференция вице-президента, председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петра Колтыпина.

Конференцию удостоил своим присутствием губернатор области Владимир Сипягин. Журналистам он отдал дань вежливости, а председателю банка выразил благодарность за прочные партнерские отношения, позволяющие развивать экономику и социальную сферу региона. Офисы Сбербанка работают здесь как многофункциональные центры, банк оказывает помощь в рамках проектов «Учитель для России», «Безналичная Владимирская область» и других. Днем раньше, во время поездки в город Ковров, в известную компанию по производству товаров для здорового сна мы воочию могли убедиться, как сотрудничество с банком двигает и экономику.

Как потом отметит Петр Колтыпин, в 2018 году общий объем кредитных средств, инвестированных в экономику Волго-Вятским банком, приблизился к 1,2 трлн рублей. В кредитовании корпоративных клиентов применяются скорринговые технологии и роботизация.

Пресс-конференция проходила под слоганом «Больше, чем банк». Сбербанк стремительно уходит от имиджа классического кредитного учреждения, трансформируясь в экосистему.

Цитата. Петр Колтыпин: Мы хотим оставаться с нашими клиентом на протяжении всей его жизни, строить долгосрочные отношения. Это возможно за счет предоставления одновременно финансовых и нефинансовых услуг в удобном формате. Экосистема Сбербанка позволит клиентам решать вопросы, связанные со здоровьем, образованием, поиском работы, улучшением жилищных условий.

Минувший год ознаменовался в стране буквально взрывным ростом потребительского кредитования. Объем кредитов, оформленных в Волго-Вятском банке, составил более 172 млрд рублей. При этом более половины займов получают одобрение через автоматизированную систему, без человеческого участия.

Подробно Петр Колтыпин остановился на жилищном кредитовании, сообщив, что ипотечный портфель банка за год увеличился на 75,5 млрд рублей, достигнув почти 400 млрд рублей. Более 119 тыс. семей в девяти регионах стали новоселами. Каждая третья заявка на ипотеку направляется через специальный онлайн-сервис банка.

Еще одно новое динамичное направление — «Безналичный мир» — это, по сути, новая потребительская культура, которую создает Сбербанк. Снижение в обороте наличных денег позволяет повысить удобство расчетов, обезопасить их владельцев, снизить коррупцию. В 42 городах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка действует проект «Безналичный транспорт» — возможность оплатить проезд банковской картой или гаджетом. Оборот торгового эквайринга за год возрос на 44%, составив 882 млрд рублей.

Расширяется перечень нефинансовых услуг, оказываемых банком. В их числе — сервис телемедицины, позволяющий получить консультацию врача незамедлительно — через интернет. Врач может дистанционно оценить результаты анализов, рассмотреть снимки, рекомендовать препараты, скорректировать лечение. Кроме этого, с легкой руки Сбербанка появляются все новые маркетплейсы, в некоторых банковских офисах началось внедрение госуслуг.

Цитата. Петр Колтыпин. «Мы становимся для наших клиентов финансовым партнером, советником и провайдером, стремимся не просто удовлетворять запросы, а превосходить ожидания…

Журналисты смогли получить подробные ответы на свои вопросы. Их, в частности, интересовало участие банка в новом порядке долевого строительства — эскроу счета, на которые теперь должны будут поступать деньги дольщиков, уже открываются в Сбербанке.

Журналист «СЧ» не преминул поинтересоваться оценкой ипотечного кредитования Чувашского отделения Сбербанка в 2018 году. Объем выданных жилищных кредитов составил более 13 млрд рублей, увеличившись за год на треть. Данный показатель Петр Колтыпин назвал достаточно хорошим: «чем больше будет кредитов, тем лучше», сказал он.

Председатель банка также развенчал фейковые вбросы о якобы грядущей большой комиссии при переводе средств с карты на карту банка. «На каждый роток не накинешь платок», — русской пословицей прокомментировал Петр Николаевич фейки.

Разъезжались мы из Владимира с пополненным багажом информации о современных тенденциях в банковском мире и, конечно, с массой добрых впечатлений о прекрасном городе.