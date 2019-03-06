Житель Южного поселка в Чебоксарах подозревается в хищении газа

В феврале сотрудники АО «Газпром газораспределение Чебоксары» обратились в отдел полиции №3 УМВД России по городу Чебоксары с сообщением, что в одном из частных домов по улице Магницкого возможно осуществлена незаконная врезка в газопровод.

Сотрудники полиции с газовиками выехали на место, и в ходе осмотра строения информация о незаконном подключении к газораспределительной сети подтвердилась.

Хозяин дома оказался бывшим специалистом по обслуживанию газового оборудования.

Размер ущерба оценивается в сумму более 57 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», предусматривающей наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет.