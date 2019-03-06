МАКСИМ ТОПИЛИН

министр труда и социальной защиты РФ

«Среди субъектов Российской Федерации наиболее высокий уровень трудоустройства граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, в 2018 году отмечается в Липецкой области (88,8%), Чувашской Республике (86,5%), Республике Дагестан (84,2%), Красноярском крае (83,9%).

При этом среди субъектов РФ наибольшая численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения в 2018 году отмечается в Краснодарском крае (162), Чувашской Республике (142), Липецкой (137), Воронежской (131) областях. Наибольшее количество заявленных в 2018 году вакансий в расчете на одного работника центра занятости населения — в Чувашской Республике (533 единицы), Ставропольском крае (522 единицы), Белгородской области (504 единицы), Приморском крае (487 единиц)».