Глава Чувашии провел очередной прием граждан по личным вопросам

1 марта Глава республики Михаил Игнатьев в общественной приемной Президента РФ в Чувашии провел очередной прием граждан по личным вопросам.

Председатель ТСЖ из Шумерли Надежда Морозова поинтересовалась планами строительства котельных в городе — в домах ее микрорайона перебои с теплоснабжением. Глава республики сообщил, что в 2019 году в городе будут построены три блочно-модульные котельные. Они начнут работу к отопительному сезону 2019-2020 гг. «Проблемы с теплоснабжением, горячим водоснабжением для шумерлинцев решатся», — сказал Глава региона.

Пришедшие на прием граждане поднимали вопросы строительства дороги к деревне Дятлино Козловского района, газификации села Чуварлеи Алатырского района, капитального ремонта педиатрического отделения Чебоксарской районной больницы, затрагивали другие проблемы, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.