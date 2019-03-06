Лучшие — скульпторы из Чувашии

Изобразили стихии во льду

В горном парке «Рускеала» в Карелии на прошлой неделе творили изо льда. Мастера со всей России соревновались за звание лучших, создавая скульптуры, посвященные местным мифам и легендам.

Подземный фестиваль «Тайна глубины» проводился при поддержке Русского географического общества, и победу в конкурсе одержали представители нашей республики.

Педагоги Чувашского государственного педуниверситета имени И.Я. Яковлева Евгений Акимов и Александр Иванов создали ледяную фигуру «Между двух стихий». Они профессионалы, не раз участвовавшие и побеждавшие в фестивалях ледяных и деревянных скульптур. Назвать число таких состязаний на своем счету мужчины не смогли, лишь поделились эмоциями от победы: «Неожиданно и приятно».

Пока не знают они и куда потратят выигрыш — сто тысяч рублей. Четко известно одно: ледяные шедевры одиннадцати команд-участниц простоят в штольнях горного парка «Рускеала» до апреля.

Фото вконтакте: Чтобы стать лучшими, Евгений Акимов и Александр Иванов тщательно изучили мифы и легенды Карелии, а затем два дня ваяли свою скульптуру «Между двух стихий».