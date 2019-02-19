В Русском театре дадут мастер-классы и прочтут лекции

Чтобы тебя услышали и с последнего ряда

20 февраля доцент Чувашского института культуры и искусств, народная артистка Чувашской Республики Лариса Родик в своем родном Русском драматическом театре проведет лекцию и мастер-класс о секретах публичного выступления. Они станут началом целой серии образовательных программ «Театральная педагогика», которую этот коллектив посвятит Году театра.

— Очень многие сталкиваются с проблемами при подготовке публичных выступлений, — говорит Лариса Владимировна. — И разговор о том, как справиться с волнением перед выступлением, перебороть страх перед публикой и научиться выступать так, чтобы тебя услышали, всегда актуален.

Поэтому в рамках мастер-класса здесь обучат технике речи, а также способам достижения грамотного изложения своих мыслей.

Одна из ведущих актрис Русского драматического театра Лариса Родик 18 лет преподает в ЧГИКИ, и уже третий год ведет собственный актерский курс. На лекцию и мастер-класс «Проблемы и мастерство публичного выступления» приглашаются все желающие, начало в 14.00.

Как сообщили в театре, образовательная серия будет небольшой, но емкой. Она состоит из таких же лекций и тренингов. До конца года ожидается еще как минимум две встречи. Одна из лекций будет посвящена истории самого Русского драматического театра.

КСТАТИ Начало серии образовательных программ в Русском драматическом театре совпало с инициативой Минпросвещения и Минкультуры России, где началась разработка «культурных нормативов» для школьников. Для введения в школьную программу своеобразного культурного ГТО будут разработаны мероприятия, способствующие «воспитанию эстетического чувства и любви к Родине».

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Несколько лет назад Лариса Родик участвовала и в такой образовательной акции, как Тотальный диктант, где выступила одним из диктаторов.