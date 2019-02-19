Польские аграрии требуют возобновить торговлю с Россией

В Польше тысячи фермеров из разных регионов страны устроили массовую акцию протеста. В начале февраля они собрались перед президентским дворцом в Варшаве. Как сообщает «Российская газета», некоторые участники пришли в желтых жилетах, по примеру протестующих в Париже.

Фермеры требуют от властей выплаты различных компенсаций, а также активно выступают за возобновление торговли с Россией. По данным РИА «Новости», участники акции принесли гроб, символизирующий состояние сельского хозяйства Польши.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями на Украине и ситуацией вокруг Крыма Евросоюз ввел санкции в отношении России. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. По данным специалистов, потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго составляют около 8,3 миллиарда долларов в год.

Польша является одним из крупнейших производителей яблок. До введения санкций в сезоне 2013-2014 гг. страна продала 1,2 миллиона тонн яблок, из которых 700 тысяч тонн отправились в Россию.