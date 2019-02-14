Чувашские свадебные обряды удивили мурманчан

Невеста была всех печальней…

«Хӗр йӗрри» (Плач невесты) на чувашской свадьбе стал открытием для многих мурманчан, гостей традиционного фестиваля национальных культур «А у нас невеста!» Нынче он проходил 9 февраля в Доме культуры Ленинского округа Мурманска. Свои обряды — от сватовства до свадьбы — продемонстрировали национально-культурные объединения чувашей, молдаван, армян, азербайджанцев, украинцев и арабов.

Фестивали национальных культур необычайно популярны в Мурманске, рассказала по телефону заместитель председателя культурного общества «Чувашский край», руководитель ансамбля песни «Акатуй» Дина Агеева. Проходят они под разными названиями — «Праздник дружбы», «Мы вместе» и так далее. Рассказать о своих традициях и обычаях, показать песни и танцы на них стремятся представители всех народов, живущих на Кольском полуострове.

Этот же фестиваль, носящий такое несколько необычное название «А у нас невеста!», больше ориентирован на молодежную аудиторию. Он знакомит молодые поколения мурманчан со свадебными традициями народов, проживающих в Кольском Заполярье. Для полноты познания в программе праздника кроме реконструкции свадебного обряда предусмотрена и выставка предметов декоративно-прикладного искусства, без которых в старину невозможно было обойтись при сватовстве и на свадебном пиру: рушники, костюмы, платки, головные уборы.

И в этот раз («Чувашский край» принимает участие почти во всех национальных праздниках) чувашские традиции (костюмы, песни, предметы быта) вызвали искренний интерес гостей фестиваля. Свадьба в исполнении участников ансамбля «Акатуй» — плач невесты, благословение молодых родителями невесты, песни стороны жениха, с которыми они забирали девушку из отцовского дома, — не оставили равнодушными никого. Особенно же гостей фестиваля впечатлил рассказ о том, что невесте-чувашке не полагалось веселиться на собственной свадьбе, а только грустить и печалиться…

Кстати, несмотря на молодой «возраст» (создан в 2015 году), ансамбль песни «Акатуй» уже приобрел довольно большую известность в области: он часто выступает в библиотеках, домах культуры, на кораблях, в воинских частях, в других городах и поселках полуострова. И везде представители края ста тысяч песен — желанные гости.

СПРАВКА «СЧ» По данным Переписи 2010 года, в Мурманской области проживает около 2 тысяч чувашей, и, как утверждают заполярные СМИ, «Чувашский край» — одно из активнейших и старейших национальных обществ.

Фото vk.com: Свадьба — счастливое событие, но прощание с родительским домом — грустная неизбежность, и новобрачная должна это показать родственникам…