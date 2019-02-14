Золотая свадьба в чувашских традициях

Круглую дату совместной жизни отметили 8 февраля живущие в Краснодарском крае уроженцы Чувашии Георгий и Валентина Петровы. Корреспондент газеты «Анапское Черноморье» побывала накануне в гостях у юбиляров. И впечатлилась чувашскими нарядами, которые супруги приготовили к золотой свадьбе.

— Пять лет шила костюм мужу, настоящий — чувашский! — сообщила Валентина Матвеевна, извлекая из недр шкафа синюю атласную рубашку и белоснежный пиджак, расшитый синими ленточками и тонким кружевом. Следом появляется женский наряд и какое-то сияющее чудо — то ли воротник, то ли колье из густой сетки бус и монеток…

…Смеясь и подтрунивая друг над другом, Георгий Димитриевич и Валентина Матвеевна вспоминали, как 8 февраля 1969 года, утопая по пояс в сугробах, пешком шли из родной деревушки Ижекей (Красночетайский район. — Прим. ред.) в соседнюю, где находился сельсовет, чтобы расписаться. И как в ночь их свадьбы, на улице было минус 28, невеста отплясывала в капроновых чулочках и в белом платьице…

…Учились Георгий и Валентина в одном классе, в школу за семь километров ходили. Потом Георгий поступил в ПТУ на столяра-краснодеревщика, Валентина — в сельхозучилище на плодоовощевода. В день, когда у нее был последний экзамен, Георгия забрали в армию. Письма друг другу каждый день писали. А едва он вернулся, поженились. И практически сразу уехали в Анапу.

Оба долгое время работали в совхозе-техникуме. От хозяйства получили квартиру, а после и дом построили. Троих детей воспитали, сейчас у Петровых уже шестеро внуков. Кстати, Георгий Димитриевич — знатный гармонист, а Валентина Матвеевна — певунья. В свое время на Чембурке все свадьбы с их участием проходили. «Да и сейчас былой кураж дает о себе знать, — пишет корреспондент газеты Виктория Сологуб. — Сначала Георгий Димитриевич включил мне лирические чувашские песни… А потом не выдержал и сам гармонь подхватил. А Валентина Матвеевна запела песню на чувашском, приятно округляя звуки…»

Фото anapa-ch.ru: В этих нарядах супруги Петровы отметили золотую свадьбу. Были на ней, конечно, и традиционные чувашские угощения.