В Чебоксарах продолжается строительство школы в микрорайоне «Волжский-3»

Сегодня, 7 февраля, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков принял участие в инспекционной поездке председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина на место строительства новой общеобразовательной школы в микрорайоне «Волжский-3». В выездном совещании участвовали министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, представители структурных подразделений мэрии и подрядной организации.

Современную школу с углубленным изучением естественнонаучных предметов, рассчитанную на 1100 учеников, начали строить в январе 2018 года. На сегодня подрядчик ведет работы по графику: возведено 4 этажа, выполнена кладка внутренних перегородок, кровля, штукатурка, установлены окна, витражи, подведены внутренние инженерные коммуникации. Как доложил представитель подрядной организации ООО СК «Старатель», начат монтаж наружного газопровода и лифтов.

Школа в микрорайоне «Волжский-3» позволит решить социальную проблему обеспеченности жителей Московского района школьным образованием.

Председатель Кабинета Министров Чувашии отметил хорошие результаты, поручил строителям не снижать скорость. «Темпы строительства соблюдаются, уверен, работы будут завершены в срок, к началу нового учебного года», — сказал Иван Моторин.

Глава администрации Алексей Ладыков подчеркнул, что строительные работы по контракту должны быть окончены в июне.

«В процессе строительства в проект по просьбе директора и после комиссионного обсуждения вносили изменения – расширили дверные проемы, убрали некоторые перегородки. В результате появилось больше света и пространства. На качество работ это не повлияло, соблюдены все необходимые технологии. Важно, когда заказчики и исполнители слышат друг друга», — отметил Алексей Ладыков.

Напомним, строительство новых школ ведется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 гг.

Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «Волжский-3» ведется генеральным подрядчиком ООО «Строительная компания «Старатель». Цена контракта составляет 711 млн рублей.

В настоящее время в городе Чебоксары функционируют 61 общеобразовательное учреждение. В настоящее время ведется строительство школы в «Новом городе» и проектирование образовательных учреждений в «Радужном» и «Садовом».