В Чебоксарах начался Фестиваль чувашской музыки

От старых песен о главном до современного балета

Пять вечеров ежегодного Фестиваля чувашской музыки красивым узором вписались в февральский репертуар Чувашского театра оперы и балета. Фестивальные спектакли распределены почти на весь последний зимний месяц, начиная с 3 февраля.

В воскресенье фестиваль торжественно открылся концертом из произведений Германа Лебедева, Виктора Ходяшева, Федора Лукина, Анисима Асламаса, Геннадия Максимова и других классиков чувашской музыки. А уже в эту среду, 6 февраля, на сцене оперного театра — жемчужина национального музыкального наследия, опера Григория Хирбю «Нарспи».

9 февраля зрители могут увидеть и услышать «Шывармань» Федора Васильева, оперу, с которой началась история Чувашского оперного театра и стала его визитной карточкой. А 14 февраля будет показан балет этого же автора — «Сарпиге», первый чувашский балет, поставленный на профессиональной сцене.

Закроется фестиваль 21 февраля премьерой — балетом «Аттила — рождение легенды», масштабной постановкой Данила Салимбаева на музыку современного чувашского композитора Андрея Галкина, осуществленной в прошлом году при поддержке гранта Главы Чувашской Республики.

Фото opera21.ru: Впервые «Шывармань» была показана зрителям в 1960 году. А полвека спустя на оперном фестивале имени М.Д. Михайлова театр представил новое сценическое прочтение первой национальной оперы.