Система онлайн-записи детей в первые классы сработала без сбоев

Свыше тысячи детей были записаны в первые классы школ Калининского района Чебоксар в день старта приемной кампании, 30 января.

Больше всего заявлений поступило в начальную общеобразовательную школу № 2 — 199, школы № 53 (152) и № 56 (90), по состоянию на 16.00 того же дня. Технических сбоев в работе системы не зафиксировано, сообщает управление образования города.

Вчера, 31 января, открылся прием заявлений в первые классы в школы Ленинского района, а сегодня можно записывать будущих первоклашек в школы Московского района. Онлайн-запись через портал образовательных услуг доступна до десяти вечера.

После электронной записи в течение семи рабочих дней родители должны представить в школу оригиналы документов. Списки номеров заявлений, ранжированные по времени подачи (без указания персональных данных заявителей), будут размещены на сайтах и на информационных стендах школ.

По будням в рабочее время работает горячая линия по приему детей в первый класс: 23-42-37, 23-42-45.