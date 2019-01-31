Аграрии Чувашии готовятся к севу

Довести до высоких посевных кондиций семена и создать необходимый запас удобрений на предстоящие весенние полевые работы — эти заботы наравне с качественной подготовкой техники сейчас главные на селе.

Как сообщили в Минсельхозе Чувашии, Продовольственный фонд республики по заявкам сельхозтоваропроизводителей завез более тысячи тонн минеральных туков, свыше половины уже отгружено хозяйствам. По словам генерального директора предприятия Александра Богданова, вывозка идет даже в выходные дни, при необходимости — на транспорте фонда.

По данным министерства, для полноценного проведения сева с расчетом на хорошие урожаи сельчанам региона потребуется не менее 14,5 тыс. тонн удобрений в действующем веществе. Это на 1 тыс. тонн больше, чем было в минувшем году. Надо отметить, доза внесения растет с каждым годом. В расчете на гектар посевной площади этот показатель в 2018-м составил 30 килограммов в действующем веществе.