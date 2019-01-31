В Чебоксарах проводится акция «Стоп-сугроб»

104 фотообращения от чебоксарцев поступило в рамках акции «Стоп-сугроб», возобновленной в городе на прошлой неделе.

Напомним, впервые эта акция стартовала в Чебоксарах в 2014 году в рамках проекта «Открытый город». А через год «Стоп-сугроб» вошел в «Кодекс лучшей практики» проекта «Реформа ЖКХ в России».

Как сообщили «СЧ» в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, по 91 обращению уже выполнены снегоуборочные работы. По остальным адресам порядок наведут в ближайшее время. В управлении напомнили также, что акция продлится всю зиму. Снимки сугробов с указанием даты и адреса съемки можно присылать на электронную почту stopsugrob@gmail.com