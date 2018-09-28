С наградой!

Указом Главы Чувашии от 25 сентября 2018 года Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Денисов Юрий Владимирович — ведущий инженер-конструктор ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», г. Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Артемьеву Анатолию Николаевичу — слесарю механосборочных работ участка № 2 АО «Канашский автоагрегатный завод», Ивановой Дине Валентиновне — старшему менеджеру департамента продаж низковольтных устройств АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Иксанову Закэрии Сафиулловичу — мастеру участка цеха изготовления изделий из резины и клеев АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Крупяковой Татьяне Васильевне — начальнику бюро службы качества акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод», Мифтахутдинову Ильдусу Кияметдиновичу — начальнику административно-хозяйственного отдела ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», Саевичу Вадиму Леонидовичу — заместителю директора департамента по системам плавного пуска ООО Научно-производственного предприятия «ЭКРА», г. Чебоксары, Скворцову Сергею Григорьевичу — начальнику участка одиннадцатого сборочного цеха АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Ухватову Виталию Сергеевичу — начальнику цеха электроснабжения АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Хайрутдинову Рамилю Гаяздиновичу – генеральному директору ООО «ЭЛИНОКС», г. Чебоксары, Чартыновой Галине Васильевне — штамповщику механического производства АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Ильиной Раисе Васильевне — главному бухгалтеру ООО «ЭЛИНОКС», г. Чебоксары.