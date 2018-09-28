До начала отопительного сезона осталось два дня

Главой администрации г. Чебоксары Алексеем Ладыковым подписано постановление о начале 1 октября отопительного сезона.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г № 115 отопительный сезон должен начаться, если в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов. Согласно прогноза погоды, в Чебоксарах данные условия будут достигнуты в период с 27 сентября по 1 октября.

Подача тепла в первую очередь начнется в детские образовательные учреждения и больницы.