Уборочная страда в республике близится к финалу

Как сообщают в Минсельхозе Чувашии, на 27 сентября в республике намолочено 617,5 тыс. тонн зерна (в 2017 г. — 702,2 тыс. тонн) при урожайности 23,6 ц/га (26,7 ц/га на аналогичную дату прошлого года).

Картофель убран с 6,3 тыс. га, валовой сбор составил 107,4 тыс. тонн при урожайности 170,7 ц/га. Овощи убраны со 187 га, валовой сбор составил 3,9 тыс. тонн при урожайности 209,8 ц/га.

В Вурнарском, Красночетайском, Урмарском, Цивильском и Ядринском районах убрано 100 га хмеля при урожайности 12,2 ц/га, собрано 122,1 тонны. Озимые зерновые культуры посеяны на 102,1 тыс. га, или 97,2% к плану. Плановые показатели озимого сева выполнены в 12 муниципальных районах. Уборка кукурузы на силос ведется в 16 муниципальных районах. На 27 сентября убрано 5,3 тыс. га.

В сельхозорганизациях и крупных К(Ф)Х заготовлено 103,9 тыс. тонн сена (103,2% к плану), 234,2 тыс. тонн сенажа (99,4%), 106,3 тыс. тонн силоса (42,8%). Плановые показатели заготовки сена выполнены в четырнадцати муниципальных районах, сенажа — в десяти, силоса — в двух. В Козловском, Моргаушском и Урмарском районах заготовлено 870 тонн витаминно-травяной муки. Всего заготовлено 22,0 ц к. ед. кормов на одну условную голову скота. Заготовка кормов продолжается.

КСТАТИ

27 сентября распоряжением Главы Чувашии отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории республики, введенный два месяца назад в связи с засухой, повлекшей гибель посевов сельскохозяйственных культур. В результате засухи пострадали посевы 72 сельхозпредприятий в шести муниципальных районах. Площадь гибели посевов по итогам экспертизы составила 7,6 тыс. га, ущерб по прямым затратам — 69,7 млн рублей. Минсельхозом Чувашии сформирован пакет обосновывающих документов по гибели сельскохозяйственных культур и направлен в Министерство сельского хозяйства России. По результатам экспертной оценки всех пострадавших регионов будет названа общая сумма ущерба. Далее Правительство России проведет работу по его компенсации. Будет рассмотрен и вопрос о выделении средств республиканского бюджета на возмещение ущерба в связи с засухой.

Фото cap.ru: В шести районах республики уборка картофеля полностью завершена.