30 сентября — день машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны отрасли машиностроения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс является локомотивом экономики республики. Мы формируем благоприятную среду для его развития, создаем комплексную инфраструктуру для размещения новых производств.

В сфере машиностроения уже запущен целый ряд проектов с использованием инструментов Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской Республики.

Сегодня предприятия отрасли активно развиваются, проводят модернизацию производственных мощностей, внедряют современные технологии, реализуют инвестиционные проекты, осваивают новые направления работы.

Расширяется рынок сбыта высокотехнологичной импортозамещающей продукции чувашских машиностроителей, востребованной не только в гражданском производстве, но и в военно-промышленном комплексе страны.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий обеспечивается трудом, сплоченностью и высокой ответственностью многотысячных коллективов рабочих и инженерно-технического персонала.

Благодарю вас за ответственный труд, преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев