АНДРЕЙ ИСАЕВ,

депутат Госдумы РФ, первый замглавы фракции «Единая Россия»

«Всякая трудовая дискриминация, безусловно, позорна и недопустима. И в тех случаях, когда общество чувствует особую опасность, оно вправе установить «стоп-кран», «красный свет», объявить это не административным проступком, а преступлением. Так общество сделало в отношении дискриминации беременных женщин и матерей с детьми до трех лет, так Президент предложил сделать в отношении работников старших возрастов. На этой неделе Госдума приняла в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Но задачей уголовного права является не сажать и штрафовать, а предотвращать общественно опасные деяния. В этом цель и данных изменений».