Неделя зарубежного кино на «Полигоне»

Фильмы швейцарского качества

Три документальных и два игровых фильма, а также специальную подборку короткого метра и анимации из Швейцарии можно будет увидеть на площадке «Полигон» со 2 по 7 октября. Фонд регионального развития «Содружество» при поддержке Посольства Швейцарии в Москве представит здесь Фестиваль швейцарского кино.

Как уточняют организаторы, программа нацелена не только на ценителей европейского кино, а на всех, кто интересуется многонациональной швейцарской культурой. Все фильмы демонстрируются на языках оригинала (французском, итальянском, немецком) с русскими субтитрами. К сожалению, нынешний фестиваль может стать прощальным показом непрокатного европейского кино: с ноября в силу вступают новые поправки в закон о кинематографии, затрудняющие и даже делающие невозможными подобные фестивали в будущем.

А пока — вашему вниманию киноленты, которые не увидишь ни в кинотеатре, ни в Интернете.

В программу анимационных фильмов входят ленты «Рай», «Пчелка», «Девочка с листочками», «Лапа медведя», «Дракон и музыка», «До свидания, Бальтазар», «Последний глаз» и «Звуки природы». Один из документальных фильмов, «Будущее надежды», расскажет об экологических проблемах и альтернативных способах хозяйствования на земле. Игровой фильм режиссера Фридерика Мерму «Цвет?— кофе с молоком» рассказывает о трагической истории Диан Крамер, отправившейся на поиски водителя автомобиля «Мерседес» цвета мокко, который сбил ее сына и скрылся с места аварии. А кинокартина Алена Гспонера «Хайди», снятая по книге Йоханны Шпири, — о девочке-сироте, которую забирают в богатый дом. В Германии в 2016 году «Хайди» была названа лучшим детским фильмом года.

Кадр из швейцарско-германско-южноафриканского фильма «Хайди».