Поправки Президента одобрили единогласно

Вчера в Госдуме России принят во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионной системы — с учетом поправок Президента РФ Владимира Путина.

В ходе пленарного заседания представители всех фракций одобрили поправки Президента к документу — 385 проголосовали «за», «против» и воздержавшихся не было.

Среди одобренных поправок от Путина — снижение предложенного правительственным законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, а также досрочный выход на пенсию для многодетных мам: женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на 3 года раньше, с четырьмя — на 4 года, а с пятью и более — в 50 лет.

Проголосовали депутаты и за увеличение максимального пособия по безработице для людей предпенсионного возраста (с 4900 до 11280 рублей), сокращение стажа, дающего право досрочного выхода на пенсию (с 40 до 37 лет для женщин и с 45 до 42 лет для мужчин) и 25-процентную надбавку к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющим аграрный стаж более 30 лет.

Кроме того, поддержана поправка, дающая возможность людям, которые в 2019 и 2020 годах должны выйти на заслуженный отдых, оформить пенсию на полгода раньше. Установлен и порядок индексации пенсий по старости для неработающих пенсионеров. С 1 января 2019 года до 2024 года (шесть лет переходного периода) у неработающих пенсионеров пенсии ежегодно будут увеличиваться в среднем на 1000 рублей. Причем в этот период индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее, сообщают на сайте Госдумы.