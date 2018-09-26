Государственная Дума единогласно поддержала поправки Президента к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы

Сегодня в Государственной Думе проходит обсуждение во втором чтении законопроекта об изменении пенсионной системы. В ходе пленарного заседания представители всех фракций одобрили поправки Президента к документу — 385 проголосовали «за», против и воздержавшихся не было.

Напомним, что законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен Правительством РФ в Государственную Думу 16 июня. 29 августа Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого подчеркнул, что принятый в первом чтении правительственный законопроект требует доработок. 6 сентября в Государственную Думу был направлен пакет поправок, содержащий озвученные Владимиром Путиным предложения.

Сегодня в ходе пленарного заседания внесенные Президентом поправки поддержали представители всех политических фракций Государственной Думы — 385 голосов «за», ни воздержавшихся, ни «против» голосов не было.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки Президента», — заявил по итогам этого голосования Председатель ГД Вячеслав Володин.

«Это говорит о том, что в рамках подготовки ко второму чтению, проведенной работы, парламентско-общественных слушаний, консультаций с экспертами, общественными организациями, с нашими депутатами региональных парламентов выработан тот вариант, который наиболее устраивает сегодня всех», — подчеркнул заместитель Председателя ГД Сергей Неверов.

Он также отметил: «Очень важно, что консолидировано, всеми фракциями без исключения, голосами только «за» поддержаны и ратификация Конвенции МОТ – 415 голосов «за», и вопросы о диспансеризации для людей предпенсионного возраста – 419 голосов «за».

Среди одобренных поправок, предложенных Президентом:

Снижение предлагаемого правительственным законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин

В принятом в первом чтении законопроекте предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. В своем обращении Владимир Путин назвал такое повышение «неправильным» и предложил уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет – с 63 до 60 лет соответственно.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», — отметил Президент РФ в ходе обращения.

Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей

Согласно одобренным поправкам, женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.

Возможность оформить пенсию на полгода раньше

Такую меру предлагается предусмотреть для людей, которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию.

Например, если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.

Увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста

Согласно одобренной поправке, предлагается увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей.

«А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — объяснил Президент.

Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию

Президент предложил сократить такой стаж до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.

В правительственном законопроекте установлено 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

«Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа», — сказал Владимир Путин.

Выплачивать 25%-ную надбавку к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе

Президент РФ предложил начать выплачивать с 1 января 2019 года 25‑процентную надбавку к страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

«Мы должны поддержать и жителей села», — подчеркнул Владимир Путин в обращении.

Индексация пенсий по старости

С 1 января 2019 года до 2024 года (шесть лет переходного периода) будет осуществляться индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров — ежегодно она будет увеличиваться в среднем на 1000 рублей.

«В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц», — сказал в обращении Владимир Путин.

«В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», — заключил он.