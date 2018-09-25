В Чебоксарах организуют субботники, благоустроят территории после сноса аварийных домов, поддержат местные инициативы

Рабочая неделя в администрации Чебоксар традиционно стартовала с общегородской планерки, которую провел Алексей Ладыков, участие в ней принял глава города Евгений Кадышев. Экологические субботники, ремонт дорог, расчистка территорий после сноса аварийных домов, ход реализации проектов, основанных на местных инициативах, стали основными темами совещания.

Городские службы приступили к участию в осенних экологических мероприятиях. Начинается активная уборка опадающей листвы, сухостоя, случайного мусора. Алексей Ладыков призвал руководителей мобилизовать силы на массовые акции чистоты, ликвидацию несанкционированных свалок: «Прошу обратить внимание на Рощу Гузовского, Кадетский парк, расчистить территории совместно с экологами, объединить городской центр волонтеров, ТОСы, жителей. К выявлению несанкционированных захламленных участков применить аппаратный комплекс беспилотников, взаимодействовать с общероссийским народным фронтом». Кроме этого, поручено запланировать приобретение и посадку 20-30 голубых елей.

В Чебоксарах продолжается ремонт дорог. Не все подрядные организации оказались добросовестными и смогли выполнить условия контракта в срок. Затягивается ремонт Хозяйственного проезда, где выявлено некачественное покрытие. Директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов отметил, что на прошлой неделе была выбрана оптимальная технология укладки, подрядчик обещал ускориться. Глава администрации поручил Олегу Белову взять вопрос под личный контроль, завершить работы, как позволит погода: «Времени ждать нет, нужно вытягивать объект совместными усилиями».

И.о. директора МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» Эдуард Семенов доложил о сносе аварийных домов в городе. В настоящее время по программе не расселены 25 МКД, так как есть жители, которых не устраивают предлагаемые условия. Вопросы решаются в суде. По улицам Богдана Хмельницкого и Фучика необходимо благоустроить территории после сноса: подрядные организации вовремя не убрали их. Глава администрации поручил до 1 октября расчистить пространство, подготовить для дальнейшего использования: «Все территории должны быть расчищены. Не можете организовать – делайте сами!».

Обсудили ход реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30.01.2017 № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах». Как отметил директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов, в Чебоксарах реализуется четыре таких проекта: два по благоустройству дворов и два по строительству сетей наружного освещения, все контролируются стройконтролем. Работы должны быть завершены до конца ноября. Алексей Ладыков подчеркнул, что на следующий год нужно формировать заявки, информировать жителей о возможности поддержки инициатив, привлекать спонсоров. «К 1 декабря предлагаю подготовить заявки, затем приступить к конкурсным процедурам», — сказал он.

Глава города Евгений Кадышев напомнил, что с 4 по 7 октября текущего года в Чебоксарах пройдет Конгресс местных властей Евразии «На пути к реализации Целей устойчивого развития». «Сейчас идет большая работа по организации и подготовке к этому важному для нас событию. В рамках Конгресса пройдут мастер-классы по целям устойчивого развития. Для проведения этого большого и значимого мероприятия на достойном уровне необходима слаженная работа всех структурных подразделений администрации города и депутатского корпуса», — отметил он.