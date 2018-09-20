Полицейские Чувашии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2018»

С 3 по 12 сентября оперативники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России по Чувашии провели операцию по выявлению и пресечению фактов производства, хранения и распространения наркотических средств.

По итогам мероприятия возбуждено 33 уголовных дела, а также составлено 20 административных протоколов. У подозреваемых изъято около килограмма наркотических средств, в том числе полкило гашиша, порядка 100 грамм марихуаны, маковая солома и синтетические наркотики.

Также обнаружена и уничтожена плантация мака в Урмарском районе.