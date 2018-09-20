Столица Чувашии принимает у себя финалистов Russian Event Awards

Чебоксары снова поборются за победу

Конкурс по выявлению наиболее успешных туристических событий, Национальная премия Russian Event Awards, проходит уже семь лет и зарекомендовал себя профессиональной экспертной и информационной площадкой для обмена опытом и взаимодействия в сфере развития событийного туризма.

Чебоксары являются его участником с 2016 года, а в прошлом году город занял первое место в номинации «Туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» как в региональном, так и в финальном этапе конкурса. Награда была присуждена за организацию и проведение Всероссийского фестиваля «Тюрки России». В этом году финал регионального конкурса пройдет в столице Чувашии. Встреча назначена на 26-27 сентября.

Для участия в конкурсе было заявлено 210 проектов из 17 регионов, из них в финал допущен 161 проект из 16 регионов ПФО и УФО. Чувашия и Чебоксары представят вниманию экспертов 8 проектов в 5 номинациях, в том числе «Фестиваль скандинавской ходьбы», «Парад дошколят», «Конструктор путешествий». Оценивать конкурсные работы будет экспертный совет, в составе которого исполнительный директор Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков, исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца Наталья Булах, директор по маркетингу Domina Russia Наталия Белякова и другие известные специалисты по развитию внутреннего туризма. Участниками экспертного совета заявлены и представители от Чебоксар, в том числе начальник управления культуры и развития туризма администрации города Людмила Маркова и член Общественной палаты Чувашии Анатолий Яруткин.

Лучшие проекты по результатам регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Приволжья и Урала получат право на участие в общенациональном финале конкурса, который пройдет 25-27 октября в Нижнем Новгороде.