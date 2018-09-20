От Алатыря до Ядрина

В МАРИИНСКОМ ПОСАДЕ становится больше долгожителей. Одной из них, Елизавете Матвеевой, на днях исполнилось 100 лет. Во время Великой Отечественной войны Елизавета Матвеевна служила ефрейтором-связистом на 2-м Украинском фронте в 23-м эксплуатационном железнодорожном блоке. За боевые заслуги награждена орденом Славы II степени.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ фото cap.ru в селе Хормалы наконец завершено строительство дороги по улице Николаева, которую начали строить еще в 2015 году. Ее протяженность — 1,04 км. Стоимость выполненных только в 2018 году работ составляет чуть более 2,5 млн рублей.

В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ открылось два новых фельдшерско-акушерских пункта. Устьинский ФАП будет обслуживать три населенных пункта, в которых проживает 300 человек, в том числе 61 ребенок. За Шоркасинским ФАПом закреплено 365 жителей пяти деревень, из них 56 детей.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ с 7 сентября подорожал проезд. Стоимость автобусного билета выросла с 18 до 23 рублей, троллейбусного — с 17 до 18 рублей. Проезд в маршрутках по-прежнему стоит 23 рубля. С помощью транспортных карт можно ездить дешевле: на 4 рубля в маршрутках и автобусах, на 2 рубля — в троллейбусах.

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