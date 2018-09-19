В сбитом в Сирии самолёте был и уроженец Чувашии

Вчера во многих российских СМИ был опубликован список жертв крушения российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Среди погибших — и офицер из Чувашии, уроженец Канаша Григорий Зиновьев.

…По данным Минобороны России, 17 сентября около 23 часов по московскому времени пропала связь с российским Ил-20, который возвращался на авиабазу в Хмеймим. Воздушное судно находилось над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья. В министерстве сообщили, что приблизительно в это же время четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По информации российского оборонного ведомства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под удар сирийских средств ПВО. Российский самолет–разведчик был сбит ракетой комплекса С-200. В результате крушения самолета погибли 15 российских военнослужащих. Кроме летчиков и штурманов в экипаж входили специалисты радиотехнической разведки

О 34-летнем Григории Зиновьеве пока удалось узнать немного. В республиканском военкомате корреспонденту «СЧ» сообщили, что в армию его призвали из Канаша в 2008 году. А хорошая знакомая Григория Олеся Руссакова рассказала, что он учился в Канашском педагогическом колледже, еще во время учебы, в 14-15 лет, вел передачи на местном телевидении. А еще Григорий Зиновьев был единственным ребенком в семье…