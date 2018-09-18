«ЗЭиМ» стал родным

Завод со славной историей отвечает на вызовы времени

«Я горжусь своей работой и продукцией, которую мы выпускаем. Вся электронная продукция — интеллектуальные пускатели, контроллеры исполнительных механизмов — создавалась с моим участием. Эти приборы, можно сказать, думают моими мозгами!» — такие слова Владимир Коновалов, удостоенный звания «Лучший наставник», сказал корреспонденту «Советской Чувашии» на торжественном собрании, прошедшем 13 сентября по случаю 60-летия ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

После окончания Ленинградского политехнического института Владимир Константинович работал в разных организациях, но по-настоящему родным стал именно «ЗЭиМ», где он трудится уже 15 лет. Это коллектив, способный решать самые сложные задачи, говорит ведущий инженер-программист. Что особенно важно, на предприятии есть преемственность поколений — молодежи здесь дают возможность расти и в профессиональном, и в карьерном плане. Вот сейчас появилась сервисная служба, в которую подобрали толковых специалистов. Они ездят по всей стране, обучают потребителей продукции завода грамотно ее использовать. Интеллектуальный продукт требует к себе соответствующего отношения.

Согласен с коллегой и Владимир Дмитриев, который руководит участком по сборке средних механизмов, победившим в номинации «Лучшая бригада». «До прихода в «АБС ЗЭиМ Автоматизация» я сменил не одно место работы в Чебоксарах, в «нулевые» годы ездил на заработки в Москву, — говорит Владимир Иванович. — Потом решил вернуться, посоветовали пойти на «ЗЭиМ». Приняли меня здесь радушно. Горжусь тем, что мы разрабатываем и собираем электроприводы нового поколения. Зарплата у электромонтажников достойная. Тем, кто получил аттестат зрелости и стоит перед выбором жизненного пути, советую связать свою жизнь с производственной деятельностью. Диплом технического вуза, конечно же, не помешает».

…За шесть десятилетий сменилось не одно поколение машиностроителей, и все они стали достойными людьми, заслуживающими уважения и почета. Обновленное название предприятия-юбиляра ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» — свидетельство нового уровня решаемых здесь задач в составе крупного холдинга «АБС Электро». Не боги, как известно, горшки обжигают, и не они создают электрические исполнительные механизмы и интеллектуальные приводы, отвечающие самым строгим требованиям, а рабочие и инженеры, живущие в Чебоксарах.

Почетных дипломов и памятных подарков на торжественном собрании были удостоены еще шесть бригадиров и тринадцать наставников молодежи. Больше всего лауреатов оказалось в номинации «Молодые таланты» — 16 человек. Это еще одно свидетельство того, что про молодежь здесь не забывают, ведь именно молодым продолжать традиции старших поколений.

За достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд группе работников предприятия были вручены Почетные грамоты Минпромторга России и Минэкономразвития Чувашии. За вклад в развитие машиностроения коллективу ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» объявлена Благодарность Главы Чувашской Республики. Вручая ее генеральному директору предприятия Юрию Сушко, Михаил Игнатьев подчеркнул, что возглавляемое им акционерное общество поднялось на мировой уровень, стало одним из ведущих предприятий отрасли. А 60 лет для завода — это лишь пора молодости и расцвета.