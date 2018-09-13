«Сделано на «АБС ЗЭиМ Автоматизация» — надежно и на совесть

Юрий СУШКО: Вместе мы — сила!

Есть предприятия, которые по своей значимости, неразрывной связью с их историей, развитием по праву определяют имидж того или иного города, региона. Думаю, нисколько не преувеличу, если скажу, что для столицы Чувашии одним из таких предприятий является ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Аббревиатура ЗЭиМ давно стала синонимом качества, надежности и передовых решений, и, органично влившись в состав электротехнического холдинга «АБС Электро», завод продолжает свою историю успеха. Флагману машиностроительной индустрии республики нынче исполнилось 60 лет. Накануне празднования юбилея мы встретились с его генеральным директором Юрием СУШКО — беседуем о деятельности завода и его перспективах.

Не числом, а уменьем

— Нам 60, но до пенсии далеко, — уверен Юрий Владиславович (улыбается). — Вроде недавно отмечали 55-летие завода, а уже прошло пять лет. Радует, что этот период стал для нас успешным в плане дальнейшего развития. Уже по итогам работы 2015 года завод вошел, вернее, ворвался в клуб «миллиардников» — выручка завода в том году достигла миллиарда рублей. За последние пять лет мы более чем в два раза увеличили объем выпуска продукции, а это порядка 20% ежегодного роста, и продолжаем уверенными темпами его наращивать.

Назову еще две цифры, которые, на мой взгляд, являются наглядным показателем нашего развития: в 2013 году ЗЭиМ в бюджеты всех уровней перечислил порядка 156 млн рублей налогов, а по итогам прошлого 2017 года эта сумма составила уже более 310 млн рублей. По численности персонала мы далеко не самое крупное предприятие Чувашии — трудится около 800 человек, но, как видите, являемся не последним налогоплательщиком.

Электроприводы «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на ОАО «Водоканал», г. Чебоксары.

— Готовясь к этой встрече, я просмотрел несколько ваших интервью разным СМИ. В одном из них, кажется, двухгодичной давности, вы желаете предприятию, коллективу найти свою нишу на рынке электротехники. Нашли?

— Думаю, да, и мы приобрели уверенность в завтрашнем дне. И связано это именно с открытием для себя нового рыночного сегмента в лице нефтегазовых компаний — начали выпускать продукцию, которая отвечает их жестким требованиям. В списке наших потребителей — «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз»… В этом году вошли в реестр поставщиков «Газпрома» и уже имеем заказы от флагмана российской экономики и наращиваем их портфель.

Формула успеха

— В чем же секрет успеха?

— Завод сумел разработать и освоить выпуск продукции, которая требуется на рынке приводной арматуры и соответствует потребностям заказчиков в построении современных АСУ ТП. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы попали в десятку, начав в 2008 году разработку новой техники. Речь идет об интеллектуальной линейке наших приводов. Если бы тогда, десять лет назад, не приступили к ее разработке, сегодня заводу пришлось бы очень туго. Поэтому я благодарен не только разработчикам «машин с интеллектом», но и всему коллективу, который поверил и сделал все, чтобы успешно реализовать задуманное.

— Востребовано ли оборудование «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на зарубежном рынке? Ведется ли работа, направленная на расширение рынков присутствия и развитие экспортного потенциала?

— Громко заявить о себе нам помогло участие в Международной выставке «Valve World Expo-2016» в г. Дюссельдорфе (Германия). Два года назад мы показали мировым производителям арматуры, поставляющим свою продукцию в Россию, что и у нас есть надежные приводы, разработанные и адаптированные к нашим условиям, обеспеченные гарантией и сервисной службой.

В результате мы наладили партнерские отношения со многими зарубежными производителями арматуры, которые прежде поставляли арматуру с иностранными электроприводами в Россию. Сегодня они закупают нашу технику, серьезно уменьшая таким образом стоимость комплекта арматуры. Мы намерены участвовать и в предстоящей выставке в этом году, поскольку ключевые российские заказчики посещают мировые выставки в поисках лучших решений, спрос на оборудование для российских проектов формируется в том числе и за рубежом.

Качество — прежде всего

Производство «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

— А как же быть с укоренившимся мнением о том, что в России не умеют делать качественные машины?

— Про автомобили — разговор отдельный, там тоже есть позитивные изменения. А электроприводы чебоксарского производства снискали славу еще в советские годы. Мы в механике всегда были сильны, механизмы производства ЗЭиМ установлены на многих тепло– и электростанциях России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Наши приводы работают безотказно десятки лет без серьезного обслуживания — даже смазку менять нет необходимости. Спасибо старшим поколениям, которые оставили нам такое хорошее наследство, мы и сегодня в том числе пользуемся их разработками, удачно адаптируя их идеи под современные требования.

Наши зарубежные конкуренты на рынке электроприводов, закупив чебоксарское изделие и разобрав его до винтика, признали: «Никогда не думали, что нам придется конкурировать с русскими…»

Все части электропривода: интеллектуальные блоки, двигатели, редукторы и корпуса приводов — изготавливаются в Чебоксарах. Для «АБС ЗЭиМ Автоматизация» значимым преимуществом является высокий процент локализации производства. Налажен полный его цикл, на 90% используем российскую комплектацию и практически не зависим от курса валюты.

Появление электронной начинки в наших электроприводах заставило нас задуматься об организации сервисной службы, на которую возложена в первую очередь задача обучения персонала заказчика. Эксплуатация нового оборудования необученным персоналом чревата поломками и негативным восприятием нашей продукции. Поэтому мы готовы на месте запуска нашего оборудования провести инструктаж, выполнить шеф-монтажные работы и, кроме того, пригласить представителей предприятий на практику в созданный на нашем предприятии учебный класс. Изучение руководства по эксплуатации подкрепляется объяснением алгоритмов работы оборудования профильным инженером. Мы находимся рядом с

заказчиком и всегда готовы оперативно ответить на его вопросы.

— Как вам удается поддерживать высокое качество продукции?

— Удержать уровень качества продукции и параллельно увеличить объемы производства нам удалось благодаря постоянной модернизации производственных мощностей. Кардинально обновлен станочный парк: приобрели современные фрезерные обрабатывающие, токарно-револьверные центры с ЧПУ, гильотинные ножницы, пресс и так далее. В этом году закупаем зубофрезерный станок с ЧПУ, лентопильный автомат, токарно-револьверный центр с ЧПУ, вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, камеру сушильную тупиковую, печь сушильную. Прибыль не проедаем, а вкладываем в обновление.

Спасибо за добросовестный труд

Лучшие бригады ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

— И все же успех куют не станки, а люди.

— Самое ценное для предприятия — это люди, которые у нас работают. Мы гордимся нашими работниками, многие из которых отмечены государственными наградами. Так, на заводе уже трудятся два заслуженных машиностроителя РФ — начальник отдела подготовки производства Владимир Гаврилович Елимов и оператор станков с ПУ Сергей Иванович Потапов. За последние пять лет 10 наших коллег удостоены высокого звания заслуженного работника промышленности Чувашии. Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены 15 работников, почетными грамотами Минэкономразвития ЧР — 75 человек, почетными грамотами администрации г. Чебоксары — 19 человек, почетными грамотами администрации Ленинского района г. Чебоксары — 86 человек. В этом году заслуженным работником промышленности республики стал директор производственно-технического департамента Владимир Валентинович Кропинов. Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получил оператор лазерной установки Сергей Николаевич Игнатьев, а директор по науке и техническому развитию Андрей Алексеевич Дарвин отмечен благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

Свою задачу как руководителя вижу в формировании на предприятии уважительного отношения к труду и человеку труда, в умении вовремя услышать человека, чьи идеи важны для успешной работы предприятия. Выслушать, понять, поддержать, находить компромиссы — это дорогого стоит.

И социальная ответственность бизнеса — для нас не пустой звук. Ежегодно Благотворительным фондом «АБС Электро» реализуется множество социальных проектов в Москве и Чебоксарах: осуществляется материально-финансовая поддержка детей-сирот, лиц с ограниченными возможностями и социально незащищенных групп населения, оказывается содействие развитию физической культуры и массового спорта, активной научной и творческой деятельности молодежи, ведется восстановление храмов и монастырей, а также реализуются программы, направленные на улучшение экологии и защиту окружающей среды. Причем в благотворительных программах активное участие принимают волонтеры из числа сотрудников компании, которые занимаются этим исключительно на добровольных началах и безвозмездной основе.

Не забываем мы и про своих сотрудников: 1 сентября, к примеру, всем детям наших работников, впервые переступившим порог школы, традиционно подарили наборы первоклассника. Премии юбилярам, всем подарки на Новый год, к 23 февраля мужчинам и на 8 марта женщинам — традициям не изменяем. Не забыты ветераны, ведь завод обязан им своим становлением и развитием: приглашаем на праздники, устраиваем чаепитие — общение приятно не только им, но и нам, нынешнему поколению заводчан.

В свое время на заводе был хор. Несколько лет назад мы сумели восстановить его. Причем уровню исполнения наших певцов я и сам удивился — есть среди наших коллег настоящие таланты. В одной из школ города для наших работников арендуем бассейн. Два раза в неделю здесь же, на территории завода, женщины посещают занятия по аэробике.

— Но преемственность поколений ведь тоже важна?

— Безусловно. У нас практически нет текучести кадров — люди с опытом уходить не торопятся, они являются наставниками молодежи, представителей которой тоже немало. Средний возраст работников составляет порядка 40 лет.

Поддержка образования и стремления к профессиональному совершенствованию — неотъемлемая часть корпоративной культуры «АБС Электро», в рамках которой «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ведет целенаправленную работу по привлечению молодежи на предприятие, развивая отношения с ведущими вузами страны. В частности, в соответствии с подписанными договорами о сотрудничестве на заводе ежегодно проходят производственную преддипломную практику студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского электромеханического колледжа, Чебоксарского машиностроительного техникума, а на всех предприятиях группы компаний «АБС Электро» ежегодно организуется летняя стажировка для студентов Московского энергетического института.

С юбилеем!

Спартакиада 2016 года.

— Вот и подошли к теме спартакиады, которая пройдет в следующую пятницу. Интересно, в каком виде спорта будет состязаться генеральный директор?

— Генеральный директор, как и положено руководителю, является ответственным за материально-техническое оснащение команды (улыбается). Ну а если все-таки потребуется силовая поддержка, в перетягивании каната готов подсобить родной команде.

Спартакиада — девятая по счету, в ней примут участие команды всех предприятий холдинга «АБС Электро», а также команды администрации города и компаний-партнеров. На прошлой спартакиаде, два года назад, победу одержали представители ВНИИР, а до этого четыре раза побеждала команда ЗЭиМ. Думаю, на этот раз заводчане тоже не подкачают. Болеть за нас всех приглашаем на стадион «Олимпийский».

— А коллектив завода, люди — есть ли в них что-то особенное?

— Наши гости, представители заказчиков и делегации, посещающие завод, отмечают: у вас чувствуется особая атмосфера, пропитанная заинтересованностью, пониманием ответственности всех и каждого за конечный результат. И в этом тоже залог успехов предприятия: вместе мы сила, а по отдельности — ничто… Именно уверенность в людях позволяет строить большие планы — нам есть куда расти. И, поздравляя коллег с юбилеем завода, желаю всем нам стабильности, укрепления наших позиций на рынке, дальнейшего роста производства на благо России и нашей Чувашии.