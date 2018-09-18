Более 17 тысяч гостей собрал прошедший в Екатеринбурге День народов Урала

Тухьи и песни в «Таганской слободе»

Это традиционный праздник представителей разных народов, живущих в Свердловской области.

Как сообщают местные СМИ, в парке «Таганская слобода» в этот день работали более 30 национальных подворий, где посетители могли познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала. Все желающие попробовали себя в роли ремесленников разных народов, проверили свои силы в спортивных состязаниях, мастер-классах по приготовлению блюд и созданию народных атрибутов.

СПРАВКА «СЧ»

Свердловская область — один из богатейших по национальному составу регионов России. Здесь проживают люди 160 национальностей. Их общий праздник — день народов Среднего Урала — был учрежден в области в 2002 году.

Каждое подворье приготовило свою культурную программу. Дагестанцы удивляли гостей детьми-канатоходцами, корейцы учили красиво выписывать на табличках собственные имена, русские поили чаем, вскипяченным в самоваре на вишневых углях, а чуваши примеряли на девочек нарядные головные уборы. Само чувашское подворье было представлено в виде декоративной избы. Здесь разместилась выставка народного искусства, прошли мастер-классы. А еще представители чувашской диаспоры так заливисто пели и плясали, что прохожие останавливались и присоединялись к танцам. Частушки параллельно на чувашском и русском исполняла фольклорная группа «Ентеш» — в ярких нарядах и удивительно красивых шапочках — тухъях.

Фото oblgazeta.ru: Чувашские наряды, а особенно расшитые бисером тухъи, впечатлили и гостей праздника, и работавших на нем журналистов и фотографов.