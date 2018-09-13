15 сентября ограничивается стоянка и движение транспорта в центре Чебоксар 

В субботу 15 сентября в Чебоксарах пройдет Всероссийский дня бега «Кросс Нации 2018». В связи с этим с 11 до 16 часов вводятся ограничения в организации движения и стоянки транспорта.
Стоянка транспортных средств:
- по Исторической набережной (от пересечения улицы Нижегородская с проспектом Московским)
- на площадях, прилегающих к домам №№ 1Б, 3, 9 по улице Константина Иванова,
- к дому № 8 по улице Михаила Сеспеля,
- набережной Исторической (от пересечения с улицей Константина Иванова до дома № 10 по улице Михаила Сеспеля),
- по улице Константина Иванова (на площадях, прилегающих к дому № 1А);
Движение транспортных средств:
- по дамбе Чебоксарского залива (от пересечения с улицей Сергия Радонежского и набережной Московской),
- техническому проезду дамбы Чебоксарского залива по ул. Константина Иванова (от пересечения с улицей Сергия Радонежского до набережной Московской),
- улице Константина Иванова (от пересечения проспекта Московского до набережной Московской)
кроме общественного транспорта.