15 сентября ограничивается стоянка и движение транспорта в центре Чебоксар 

В субботу 15 сентября в Чебоксарах пройдет Всероссийский дня бега «Кросс Нации 2018». В связи с этим с 11 до 16 часов вводятся ограничения в организации движения и стоянки транспорта.

Стоянка транспортных средств:

по Исторической набережной (от пересечения улицы Нижегородская с проспектом Московским)

на площадях, прилегающих к домам №№ 1Б, 3, 9 по улице Константина Иванова,

к дому № 8 по улице Михаила Сеспеля,

набережной Исторической (от пересечения с улицей Константина Иванова до дома № 10 по улице Михаила Сеспеля),

по улице Константина Иванова (на площадях, прилегающих к дому № 1А);

Движение транспортных средств:

по дамбе Чебоксарского залива (от пересечения с улицей Сергия Радонежского и набережной Московской),

техническому проезду дамбы Чебоксарского залива по ул. Константина Иванова (от пересечения с улицей Сергия Радонежского до набережной Московской),

улице Константина Иванова (от пересечения проспекта Московского до набережной Московской)

кроме общественного транспорта.