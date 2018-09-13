Завершилось голосование по выбору символики 550-летия Чебоксар

Проходило оно в два тура, на новом портале «Открытый город». Во втором туре на выбор горожанам предложили пять концепций, набравших большинство голосов на первом этапе голосования. Победителем в итоге стала концепция дизайна «Образы города» (компания «Брендум»). За нее высказалась половина участников голосования.

Разработчики концепции предложили паттерн как собирательный образ города. Он состоит из 17 графических элементов. Это и знаменитые люди, и литературные персонажи (от Андрияна Николаева и Василия Чапаева до Чебурашки), и узнаваемые объекты города (фонтаны залива, световой мост, Введенский собор и т. д.). И, наконец, эмблема 550-летия Чебоксар: в юбилейные цифры вписалась летящая утка, как своеобразный бренд Чебоксар, изображенный на гербе города. Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, победившая концепция может быть доработана с учетом пожеланий комиссии. А графические «Образы города» будут использованы для оформления столицы, в сувенирной продукции, презентационных материалах и др.