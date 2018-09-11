«Юрме» придется заплатить за чистый воздух

Этого требует экологическая ситуация вокруг предприятия

Природоохранная тема не значилась в повестке еженедельного совещания у Главы Чувашской Республики, но возникла после обсуждения хода уборочных работ и сева озимых культур. Ведь известно, что не хлебом единым жив человек. С докладом выступил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Приведенные им цифры и факты говорили о том, что темпы уборочных работ достаточно высоки. На конец прошлой недели намолочено 609 тыс. тонн зерна. А для выполнения плановых показателей необходимо собрать 630 тыс. тонн. Однако средняя урожайность нынче ниже, чем в прошлом году: 23,5 центнера с гектара против 27,2. Осталось убрать 10,7 тысячи гектаров зерновых, из них более половины приходится на поздние сорта — гречиху и кукурузу на зерно. Уборка початков начнется после 20 сентября. Погода нынче благоприятная для созревания «царицы полей» хоть на зерно, хоть на силос.

Элеваторы закупили 63,5 тысячи тонн зерна нового урожая, более половины объема выращено на нивах Чувашии. «Цены еще никогда не были такими высокими, как в этом году, — напомнил Михаил Игнатьев министру. — Это отличный шанс, чтобы получить хорошую прибыль, рассчитаться с долгами по льготным краткосрочным 5-процентным кредитам и, конечно же, достойно вознаградить людей за труд». Сергей Артамонов отметил, что льготное кредитование позволяет аграриям не отвлекать оборотные средства на обслуживание ссуд до получения возмещения из бюджета, как это было ранее.

Под урожай 2019 года озимые зерновые культуры планируется разместить на 105 тысячах гектаров. Сев идет высокими темпами. На расширение площадей сева оказали влияние показатели сохранности озимых культур. За последние годы гибель посевов не превышала 5 процентов.

Уборка картофеля ведется в 19 муниципалитетах. Темпы также выше, чем в прошлом году. Лидерами по урожайности являются Козловский, Комсомольский и Урмарский районы. Здесь собирают по 200 центнеров клубней с гектара. По заверению министра, копка картофеля в республике будет завершена в течение четырех недель.

Михаил Игнатьев поинтересовался у министра сельского хозяйства состоянием дел в агрохолдинге «Юрма». Найден ли выход из осложнившейся экологической ситуации в связи с несанкционированными выбросами отходов производства на поля? Они в прямом смысле слова отравляют жизнь обитателям окрестных сел и деревень. Самые горячие головы, напомнил Глава региона, требуют даже перенести это предприятие в любое другое место.

Сергей Артамонов доложил участникам совещания, что негативное воздействие «Юрмы» на окружающую среду имеет место быть, но все заинтересованные стороны не сидят без дела. На 9 сентября по требованию надзорных органов агрохолдингом составлена дорожная карта по устранению причин загрязнения атмосферного воздуха, прорабатывается вопрос выделения предприятию кредита в 100 миллионов рублей из фонда поддержки промышленности на закупку оборудования для утилизации птичьего помета.

Министр напомнил, что в настоящее время на долю агрохолдинга «Юрма» приходится 78 процентов производимого в республике птичьего мяса. На предприятии работают 1262 человека, это 14 процентов всех работающих в сельском хозяйстве Чувашии. В проект направлены огромные инвестиции. Только на господдержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам с 2012 года направлено 2 миллиарда 100 миллионов рублей.

Глава Чувашии также выслушал мнение по этому вопросу вице-премьера — министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина. Он сообщил, что осмотрел площадку, где намечается строительство цеха по переработке куриного помета. Важность решения экологической проблемы очевидна и в связи с планами холдинга по строительству еще шести цехов по выращиванию птицы. Помощь необходима, причем разносторонняя.

«Мы сейчас работаем с судебными приставами и основными кредиторами предприятия, чтобы высвободить залоговые обеспечения, — доложил министр. — Только после этого предприятию может быть выдан кредит».

Михаил Игнатьев, обобщая эти сведения, напомнил, что субсидирование процентных ставок проводилось по линии государственной программы развития сельского хозяйства. И в задачу властных структур входит забота об эффективности использования бюджетных средств. Глава Чувашии подчеркнул, что проект по строительству цеха утилизации отходов фабрики должен быть реализован в ближайшие полтора года. Тянуть с этим вопросом нельзя. Он поручил председателю правительства в течение месяца провести доработку всех документов, соблюдая при этом баланс интересов всех сторон. А также просил обратить внимание на необходимость своевременной выплаты заработной платы работникам предприятия. По имеющимся у него сведениям, такая проблема существует. Другой важной задачей Михаил Игнатьев назвал обеспечение собственником агрохолдинга «Юрма» всех гарантийных обязательств по скорейшему вводу в строй нового производства.

На еженедельном совещании были обсуждены итоги проведения Единого дня голосования 9 сентября на территории Чувашии, а также подведены итоги проведения летней оздоровительной кампании 2018 года. Об этом мы расскажем отдельно.