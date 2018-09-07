«Мисс Россия — 2018» из Чувашии Юлия Полячихина поборется за титул «Мисс Вселенная»

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина из Чувашии будет участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого состоится 16 декабря в столице Таиланда Бангкоке.

Эта новость была опубликована в официальном аккаунте конкурса «Мисс Россия» в Инстаграме.

Напомним, Юля учится на журналиста в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова, она любит спорт, иностранные языки и много читает. Девушка уже начала готовиться к новому конкурсу, а скоро ей предстоит вылететь на его подготовительный этап в Таиланд.

Фото Максима Васильева из архива редакции