Платить за мусор по-новому

Коллаж «СЧ»: Теперь неважно, сколько в квартире квадратов, мусорные платежи будут зависеть от количества проживающих.

Насколько вырастут наши расходы?

Сколько мы платим за вывоз твердых коммунальных отходов? Если прежде ответить на этот вопрос можно было лишь примерно — начисление «пряталось» в строке «содержание жилья» платежной квитанции, то теперь оно должно стать более прозрачным.

С 1 января 2019 года Россия переходит на новую систему обращения с ТКО, при которой платежи будут проходить через регионального оператора. Он же будет заключать договоры с транспортировщиками мусора и организациями, занимающимися обезвреживанием и захоронением отходов. В нашей республике переход планируют осуществить раньше, и уже определен предельный единый тариф. Причем установлен он как в расчете за тонну (4138,64 рубля с НДС), так и в расчете за кубический метр (442,22 рубля с НДС), и это самая низкая цифра среди регионов, в которых тариф уже принят. Известен и региональный оператор — ООО «МВК «Экоцентр». Плата за одного человека при этом будет составлять 74 рубля 44 копейки (цифра определена путем умножения единого тарифа на норматив накопления ТКО на одного проживающего).

Наши мусорные затраты теперь будут зависеть не от количества квадратных метров в квартире, а от количества проживающих в ней жильцов. Ведь «мусор создают не площади, а люди», отмечают эксперты. Но пострадает ли наш кошелек от внедрения новой системы? «Для каждого этот переход будет индивидуален», — подчеркнула на брифинге руководитель Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова. К примеру, человек, проживающий один в трехкомнатной квартире, станет платить даже меньше прежнего. А для больших семей, проживающих в малогабаритках, услуга по обращению с ТКО будет дороже.

В расчет возьмут число зарегистрированных в квартире жильцов, а также временно в ней проживающих. Если таковых нет, учтут количество собственников жилья, уточнил руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков. А министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев напомнил о возможном получении поддержки от государства — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются тем, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% общесемейного дохода.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (а значит, и новые тарифы) должна заработать в Чувашии ориентировочно в октябре. Помимо прочего, региональный оператор будет обязан выявлять несанкционированные свалки и в случае, если их размер меньше одного кубического метра, самостоятельно избавляться от этого мусора. Так ли все будет на практике, покажет время.

ПРИМЕРЫ

Лучше всего продемонстрировать грядущие изменения может помочь анализ платежных квитанций. Показав реальные «платежки» чебоксарцев, Марина Кадилова сделала некоторые расчеты.

Судя по квитанции за июль текущего года, горожанин, проживающий в однокомнатной квартире площадью 29,5 квадратного метра, заплатил за мусор почти 42 рубля. После изменений он станет тратить чуть больше, фиксированные 74,44 рубля за человека. Но учтем, что раньше, до введения единого тарифа, в разных управляющих компаниях устанавливался свой размер платы за содержание жилья, в том числе за вывоз мусора. Именно поэтому возможна и иная ситуация. Так, другой «одиночка» из однокомнатной квартиры в 33,1 квадратного метра в июле заплатил за вывоз мусора 112 рублей, и при грядущей плате в 74,44 рубля его ждет приятный бонус с уменьшением коммунальных платежей. Учтем также, что и площадь квартиры во втором случае была больше.

Наибольший же рост платежей ожидается для больших семей, ютящихся в маленьких квартирах. Так, пять человек, проживающих в однокомнатной квартире в 29,1 квадратного метра, заплатили за июльский мусор около сорока рублей. С октября же за услуги в сфере обращения с ТКО им придется платить на пятерых 372 рубля.