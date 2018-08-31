Глава Чувашии: «Прекрасный корпус! Прекрасный парк!»

Михаил Игнатьев дал оценку уровню готовности Кадетского корпуса к открытию 1 сентября

На первый взгляд, может показаться, что Глава республики остался доволен увиденным. Слова руководитель региона произнес при скоплении огромного количества волонтеров, собравшихся перед главным входом в учебное заведение.

«Здесь был раньше бардак, а теперь… Вы вносите свой вклад в общее большое дело. Потом смело можете говорить, что вы вложили в эту стройку свою энергию, свою душу. Спасибо!» — на позитивной ноте обратился он к тем, кто уже через пять минут стоял с метлами, тряпками, швабрами и отмывал по нескольку раз коридоры и кабинеты Корпуса. Но строители понимали, что им эти слова еще надо заслужить, — недочеты от взгляда Михаила Игнатьева им не удалось скрыть. А они были очевидными.

«В результате вырастает нагрузка на последние дни», — вспомнил Глава республики свое предостережение, высказанное во время посещения стройки две недели назад. Те строительные организации, которые прислушались к этим словам и выстроили свои графики в несколько смен и с привлечением максимального количества работников, сегодня спокойны и уверенны. Но есть и те, кто просто кивает головой и только обещает, однако все приходится доделывать другим.

По итогам всего строительства самой проблемной частью Корпуса стала та, которая была возведена раньше остальных, отметили члены штаба, сопровождавшие Главу Чувашии. Но если бы с начала года так же работали, как последний месяц, давно бы уже сверяли только документацию.

Медпункт, как и обещал Минздрав Чувашии, готов полностью, актовый зал уже располагает современной сценой с освещением, решили проблему стульев в столовой, завершаются работы в тире, компьютерный класс в ожидании учеников, подкручивают сантехнику, систему отопления — вся коммунальная инфраструктура в сборке и готова подключиться к источникам ресурсоснабжения. Обозначили и место, где будет располагаться музей Кадетского корпуса. И, конечно, многих поразило фойе с портретами, зеленой зоной и освещением на первом этаже — все стильно, продуманно и качественно. «Действительно, прекрасный корпус!», — говорили волонтеры, впервые распахнувшие двери «школы патриотов».

Валерий Львов

Сборы кадетов — по плану

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, министр образования и молодежной политики Чувашии:

— В кадетской школе, как и в обычной общеобразовательной, в конце мая составляется план учебно-воспитательной работы на новый учебный год. В плане на 2018-2019 год были предусмотрены учебно-спортивные сборы кадетов на две недели. Они могут проводиться и в конце учебного года, и в начале. В этом году в Чувашский кадетский корпус поступило много новых ребят. Чтобы все они познакомились друг с другом, привыкли и нашли общий язык, администрацией школы принято решение провести сборы новым большим составом именно в начале учебного года.

Сборы пройдут в двух местах. Для учащихся 5-7 классов организована образовательная программа в оздоровительном лагере Крыма с 5 по 16 сентября. Проезд через фонд «Чувашия» оплачивает бизнесмен Виктор Вексельберг, как известно, вложивший 170 млн рублей в строительство спального корпуса кадетской школы на 250 мест. А проживание, питание ребят заложено в смете самого образовательного учреждения. Кадеты 8–11 классов выезжают в Пермскую область, где тоже есть свой кадетский корпус. Для ребят подготовлена образовательная, историко-патриотическая и спортивная программы, встречи с действующими офицерами Вооруженных сил России.

Словом, будет интересно.

Ну а 1 сентября учащихся Чувашского кадетского корпуса ждет большой праздник, как положено. Новое здание будет открываться вместе с учителями, учениками и их родителями. На торжестве ожидается много гостей — будут и Герои России, генералы, и спонсоры. Репетиции активно идут, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

От программы не отстанут

ЭЛЬВИРА ИГОРЕВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чувашского кадетского корпуса:

— Как и планировалось, в Чувашский кадетский корпус принято 400 юношей и девушек из нашей республики и семи регионов России — Республики Марий Эл, Удмуртии, Ставропольского края, Нижегородской, Кировской и Московской областей, Санкт-Петербурга. Все ребята прошли конкурсный отбор по общеобразовательным предметам, испытания общефизической подготовки, а также собеседование. Педагогический состав сформирован и готов приступить к работе.

Опасения некоторых родителей, что из-за учебно-спортивных сборов в начале сентября ребята не смогут потом наверстать учебную программу, напрасны. В учебный процесс ребята вольются без проблем, поскольку в рамках сборов будет организован в том числе и образовательный процесс, то есть кадеты будут изучать математику, русский язык, иностранный язык, историю и обществознание, биологию, географию и другие предметы. Запланировано множество спортивных и культмассовых мероприятий. Так что начало учебного года будет интересным и насыщенным.

Фото Валерия Львова

Фотоотчет о готовности Кадетского корпуса смотрите в следующем номере.