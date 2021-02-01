В Чувашском кадетском корпусе обсудили развитие кадетского движения

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Защитником Родины быть почетно

Круглый стол по вопросу развития системы патриотического воспитания и кадетского движения состоялся в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. В этот же день, 20 февраля, в стенах военно-учебного заведения прошла церемония принятия присяги кадетами.
В просторном актовом зале кадеты построились в линию взводных колонн.
«Присяга — это всегда волнительно. Потому что мы берем на себя обязательство, как минимум, быть дисциплинированными, а как максимум — самоотверженно выполнять задачи, которые будут возникать на жизненном пути. Вы выбрали для себя путь защитников Отечества. Это очень почетно. Желаю вам на этом пути только успехов», — сказал кадетам Глава республики Олег Николаев.

В присутствии Олега Николаева кадеты отрабатывали практические навыки обращения со стрелковым оружием.

С приветственными словами выступили также главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и военный комиссар республики Бахтиер Холиков.
В разговоре о развитии патриотического воспитания и кадетского движения приняли участие представители заинтересованных ведомств, директора школ с кадетской направленностью. Зашла речь о работе кадетского корпуса с точки зрения повышения престижа кадетского образования и профориентации. Основной вывод, который можно сделать по итогам обсуждения — кадетское движение, работа военно-патриотических клубов, вовлеченность в мероприятия, посвященные героическому прошлому нашей страны, укрепляют патриотическое мировоззрение учащихся.
«Мы видим, что из года в год увеличивается количество кадетских классов в школах. Заметно, что дети, которые в них обучаются, отличаются от своих сверстников. Это говорит о том, что кадетское движение имеет мощное воздействие на поведенческую модель подрастающего поколения, а самое главное — закладывает основы патриотического сознания», — отметил Глава республики.

СПРАВКА «СЧ»
Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова открылся 1 сентября 2018 года. На сегодняшний день в нем обучаются 384 кадета, среди них — 314 мальчиков и 70 девочек. Сформировано 16 классов-комплектов, при максимальной наполняемости 25 человек на один класс. Из числа выпускников прошлого года в профильные вузы поступили 13 человек.

 

 

Фото cap.ru
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Опубликовано: 24 февраля 2021 г.


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