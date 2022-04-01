177 чебоксарских кадетов стали юнармейцами

«Впервые слышу, чтобы у нас сразу так много кадетов становились юнармейцами», — переговаривались между собой родители, поглядывая на разложенные стопки удостоверений, личных книжек и значков. И действительно, 12 апреля в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили сразу 177 учащихся Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. День космонавтики был выбран для этого торжественного события не случайно — корпус готовит будущих специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации.

По словам директора учебного заведения Натальи Тимофеевой, такое массовое посвящение в юнармейцы действительно произошло впервые, раньше церемония проводилась повзводно. А еще в этот день десять учащихся корпуса приняли присягу и стали кадетами. В их числе и четырнадцатилетний Григорий Гелых — в республику юноша прибыл в марте, когда на его родине, в Горловке, начались военные действия в связи со специальной операцией по демилитаризации Украины.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики: «Сегодня наши кадеты являются спортсменами, поисковиками, активными участниками научно-практических конференций. Они изучают и познают военную науку. Мы сотрудничаем со многими военными училищами. Это и Сызранское высшее военное авиационное училище, и Саратовская государственная юридическая академия, и иные. Конечно же, не все пойдут дальше в высшие военные учебные заведения, но патриотическое воспитание не останется бесследным».

«Вот все думал раньше, вырасту и обязательно стану космонавтом», — рассказал Григорий. Но по приезде в Чебоксары он понял, что хочет стать профессиональным военным, чтобы посвятить жизнь защите мирных людей. Сейчас подросток считает, что ему очень повезло, ведь родственники одобрили его выбор, а здесь он нашел новых друзей.

Кстати, именно Григорию Гелых было предоставлено почетное право зачитать клятву юнармейца. Поддержать новоиспеченного кадета в этот ответственный день приехала его мама Елена Гелых. «Мы очень рады, что в Чувашии есть свой кадетский корпус, ведь в нашем родном городе таких школ нет», — поделилась она. Сейчас семья надеется, что десятый и одиннадцатый класс подросток будет заканчивать здесь.

Поступить в кадетский корпус непросто, ведь курсантам приходится сдавать не только экзамены по общеобразовательным предметам, но и нормативы по физической подготовке. А после присяги жизнь молодых людей резко меняется, говорит преподаватель-организатор ОБЖ кадетского корпуса Владимир Пыркин. Да и жить теперь приходится по расписанию: утро начинается с зарядки, потом занятия, а вечером снова тренировки… Поэтому многие ребята начинают более ответственно подходить к своей учебе.

…Ребята поклялись быть верными Отечеству и всему юнармейскому братству, всегда быть защитниками слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Затем юные бойцы продемонстрировали гостям приемы рукопашного боя, а один из кадетов, Вадим Николаев, зачитал авторское произведение, посвященное первому космонавту Юрию Гагарину. Также в завершение церемонии кадеты исполнили гимн Юнармии и прошли торжественным маршем.