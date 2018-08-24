Клещи на втором пике

Более 850 жителей республики обратились в этом году к врачам после укуса клещей.

Отсчет идет с апреля, сообщают в Роспотребнадзоре Чувашии, по сравнению с тем же периодом прошлого года число пострадавших от клещей выросло на 200 человек. А больше всего среди укушенных жителей Чебоксар — 483.

Второй пик активности клещей традиционно приходится на так называемый грибной сезон, конец августа — сентябрь. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора напоминают грибникам о мерах безопасности: отправляясь в лес, надо подобрать одежду, плотно прилегающую к телу, использовать отпугивающие клещей репелленты, а для привала выбирать места с минимумом травы и кустов или сухие участки с песчаной почвой. Меры эти лишними отнюдь не будут — в нынешнем году после исследований в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии у 22 клещей, снятых с людей, были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.