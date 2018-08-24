Гордеев «заходит» на новый виток возрождения села

Вице-премьер Правительства России Алексей Гордеев предложил Президенту страны создать отдельный нацпроект по развитию сельских территорий. Помощнику главы государства Андрею Белоусову поручено проработать этот вопрос, пишет газета «КоммерсантЪ».

Как отмечается, данный проект должен стать дополнительным к уже имеющимся 12 проектам, обозначенным майским указом Владимира Путина. Но, пишет издание, единственным рациональным способом быстрого создания нацпроекта является его формирование из соответствующих фрагментов уже интегрированных в бюджет других нацпроектов. Основное их преимущество в сравнении с другими формами проектной организации работы исполнительной власти — приоритетное финансирование федеральным бюджетом.

На сельских территориях «сосредоточен мощный производственный, природный, демографический и культурный потенциал», сельские территории «обеспечивают территориальную целостность» РФ, при этом на селе почти в два раза выше уровень безработицы, отрицательный коэффициент миграционного прироста, не благоустроен жилой фонд. Отток сельского населения в городские агломерации ведет, по мнению Алексея Гордеева, к «замиранию» развития «обширных территорий РФ». Цель создания именно нацпроекта — «комплексный подход» к развитию сельских территорий.

Напомним, Алексей Гордеев в бытность министром сельского хозяйства России в середине 2000-х годов был одним из «локомотивов» продвижения национального приоритетного аграрного проекта. Его реализация дала мощный толчок АПК после затяжного кризиса аграрной отрасли. В то время министр часто бывал в Чувашии, являвшейся одним из регионов-лидеров в освоении проектных ассигнований.